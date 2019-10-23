У цьому році Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка прийняла 144 нових гімназисти

Тернопільська Українська гімназія ім. Івана Франка цьогоріч увійшла до топ-40 кращих загальноосвітніх навчальних закладів України. В рейтингу Освіта. ua цей навчальний заклад на 37 місці та залишив далеко позаду навіть імениті столичні гімназії.

Культ знань

– Це велике досягнення педагогічного колективу і наших талановитих вихованців, – каже директор навчального закладу Анатолій Крижанівський. – Середній бал наших випускників за результатами цьогорічного ЗНО – 173,5, саме цей показник покладений в основу загальноукраїнського рейтингу.

У цьому році Тернопільська Українська гімназія ім. Івана Франка прийняла у свою велику гімназійну родину 144 нових гімназисти. Це діти з високим рівнем знань, які закінчили 4-ий клас початкових шкіл Тернополя та успішно склали вступні іспити з української мови і математики. Зважаючи на дуже велику кількість бажаючих у цьому році стати гімназистами саме цього навчального закладу, дирекція прийняла рішення набрати чотири перші гімназійні класи.

Найперше, що характеризує цей навчальний заклад, розташований в історичному приміщенні в обласному центрі на вул. Коперніка, 14, – культ знань.

Витоки

– Це визначається насамперед історичними традиціями Української гімназії в Тернополі, якій вже понад 120 років і яка пройшла через різні перипетії історії, пережила багато змін у свтоглядних основах суспільства. Вчитися тут завжди вважалося престижним, – розповідає Анатолій Васильович.

У цій гімназії свого часу навчалися подвижники української нації – патріарх УГКЦ Йосиф Сліпий, голова проводу ОУН Ярослав Стецько, режисер українського театру і кіно Лесь Курбас, знаменитий український фізик Олександр Смакула, актор і режисер Мар’ян Крушельницький. У воєнні та перші післявоєнні роки вихованці гімназії боролися з ворогом в рядах дивізії «Галичина» та в УПА, понад 70 з них загинули, десятки не повернулися з тюрем і заслання.

– У стінах Української гімназії завжди зростав цвіт нації, справжні українські патріоти і високоосвічена інтелігенція, – продовжує Анатолій Крижанівський. – Історичні дані свідчать, що на початку XX століття 70% гімназистів були з селянських сімей довколишніх районів, 10% – діти священників, 8% – з учительських сімей і родин службовців. І те, що сьогодні наш навчальний заклад серед кращих в Україні, окрилює педагогів.

Традиції і новаторство

В організації навчально-виховного процесу педагогічний колектив гімназії сповідує новаторські підходи, маючи для цього найсучаснішу навчально-матеріальну базу. Для розвитку творчих здібностей учнів працюють гуртки та клуби – зразковий художній ансамбль «100 сопілок», мистецький гурток «Палітра», клуб інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», клуб сучасного танцю, хоровий колектив «Гармонія», шаховий клуб «Біла тура».

– Всесторонньому розвитку гімназистів та бажанню набувати нових знань сприяє вже сама аура нашого навчального закладу – музей історії гімназії і Франкова світлиця, особливий інтер’єр, арки, колони, вітражі, – не без гордості каже директор. – На першому та другому поверхах експонуються змінні колективні та персональні виставки живописних і графічних робіт художників та учнів. Третій поверх – галерея успіху. Тут світлини переможців олімпіад, конкурсів, лідерів самоврядування, гімназистів та педагогів – лауреатів іменної відзнаки ім. Осипа-Лева Павлишина – старшини УГА, активіста кооперативного руху в Тернополі, син якого Роман здобував освіту в нашій гімназії.

Краса врятує світ

– Діти повинні зростати і вчитися в оточенні краси, – вважає директор Крижанівський.

Цьогоріч взялися втілювати ще одну мрію – перетворення внутрішнього гімназійного дворика у ландшафтний парк. Мріяли про це не один рік. Спочатку треба було привести у відповідний вигляд комплекс стін історичного приміщення – пам’ятки архітектури XIX ст. Далі – планування простору, проект, дизайн, будівельні та ландшафтні роботи.

– Завдяки сприянню міської влади, меценатів та батьків мрію вдалося втілити, – із задоволенням констатує Анатолій Крижанівський. – Гімназійний дворик перетворився у диво-парк, де не лише газони, доріжки, декоративна рослинність, а й мініамфітеатр, велика шахова дошка з рухомими об’ємними фігурами, локації для мистецьких та інших презентацій. Ще один красивий простір для натхнення, відпочинку і розвитку талантів гімназистів.

Ганна МАКУХ