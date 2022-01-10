08:30 | 10.01.2022
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Новини Тернополя 

У тернопільський зоокуток шукають працівників

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Обіцяють офіційне працевлаштування.

КП “ОПКІВ м.Тернополя” запрошуємо на роботу завідувача зоокутка парку “Топільче”.

Офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, заробітна плата 13500 грн.

Кваліфікаційні вимоги : вища або середня спеціальна освіта , стаж зоотехнічної (ветеринарної) роботи не менше двох років, бажання працювати резюме надсилайте на ел.пошту: park072007@ukr.net
Довідки за телефоном : 0972119335 ; 0685757294

Джерело: Тижневик “Номер один”

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