У тернопільський зоокуток шукають працівників

Обіцяють офіційне працевлаштування.

КП “ОПКІВ м.Тернополя” запрошуємо на роботу завідувача зоокутка парку “Топільче”.

Офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, заробітна плата 13500 грн.

Кваліфікаційні вимоги : вища або середня спеціальна освіта , стаж зоотехнічної (ветеринарної) роботи не менше двох років, бажання працювати резюме надсилайте на ел.пошту: park072007@ukr.net

Довідки за телефоном : 0972119335 ; 0685757294