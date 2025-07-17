Частина Тернополя вже третій день без води

У Тернополі триває аварійна ситуація з водопостачанням. Уже третій день деякі райони міста, зокрема “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Новий Світ”, “Центр”, “Старий Парк”, “Східний”, село Петриків і частково село Біла, залишаються без води через складні ремонтні роботи на колекторі.

Фахівці КП «Тернопільводоканал» планують замінити близько 10 метрів труб каналізаційного колектора діаметром 1000 міліметрів. Роботи триватимуть до 20:00 17 липня.

Для забезпечення тимчасового водопостачання, тернополяни можуть скористатися 56 справними колонками-качалками та бюветами. Всі місця водорозбору в місті можна знайти на інтерактивній карті в додатку «е-Тернопіль».

Фахівці також звертають увагу, що воду з колонок перед вживанням слід кип’ятити для гарантії безпеки.

Всі повідомлення про несправність колонок можна надсилати на диспетчерський пункт КП «Тернопільводоканал».