У Тернополі адвокат “відвоював” права учасника бойових дій

Виплата одноразової допомоги УБД у зв’язку із частковою втратою працездатності без встановлення інвалідності»

Чи має повноваження Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щодо відмови у призначенні одноразової грошової допомоги учаснику бойових дій при пропущенні строку на звернення?

Пан Андрій проходив військову службу за контрактом у ЗСУ з жовтня 2016 року по червень 2021 року та є учасником бойових дій. Пройшовши огляд військово-лікарняної комісії в квітні 2021 року у нього було виявлено захворювання, пов’язане із захистом Батьківщини.

В жовтні 2021 року пан Андрій звернувся до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки(далі-Центр) із заявою про призначення та виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку із частковою втратою працездатності керуючись ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Однак, Центр надав письмову відповідь, в якій повідомив про відмову в призначенні допомоги, у зв’язку з пропущенням тримісячного терміну після звільнення з служби на звернення щодо виплати одноразової допомоги. Вважаючи таку відмову неправомірною, пан Андрій звернувшись до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, де скористався правом на безоплатну вторинну правову допомогу,.

Місцевим центром призначено адвоката Віталія Кушнірчука для представництва інтересів пана Андрія в суді. Поспілкувавшись з клієнтом, адвокат підготував позов про визнання протиправними дії Центру та зобов’язання вчинити певні дії.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд зазначив, що слід керуватися ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу», ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та відповідними порядками призначення одноразової допомоги.

Так, в Порядку №917 зазначається, що одноразова допомога виплачується за наявності:

– заяви про виплату такої допомоги;

– завіреної копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності чи втрати працездатності;

– копії: постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення, захворювання;документи, що свідчать про причини та обставини поранення; паспорта; документа про місце реєстрації; документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Також Порядком визначено, що рішення про призначення, або відмову в призначенні такої допомоги віднесена до повноважень Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги.

Аналізуючи положення вищенаведених нормативних актів, суд дійшов до висновку, що Центр вийшов за межі наданих чинним законодавством України повноважень, діяв протиправно, оскільки не мав права приймати рішення про відсутність підстав для оформлення документів. Таким чином суд задовольнив позов чим зобов’язав Центр виплатити одноразову допомогу пану Андрію.

Підготовлено:

Помічник юриста відділу безоплатної правової допомоги:

Вікторія ГВЯЗДА