У Тернополі Блаженніший Святослав освятив християнський садочок для дітей

22 грудня Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук очолив святкування 10-тиліття заснування Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ. Після Богослужіння Предстоятель УГКЦ здійснив Чин освячення Тернопільського закладу дошкільної освіти, дитячого садочку №7 «Ангелятко» по вул. Паркова, 12, – про це повідомляє пресслужба архиєпархії.

Відтак, у дружній атмосфері спілкувався з дітьми, подарував їм книги, а вихователям – портативний комп’ютер.

З благословення кир Василія Семенюка реалізацією проекту займалися економ Тернопільсько-Зборівської архиєпархїі о. мітрат Володимир Фірман та заступник економа о. Петро Порохонько. Тернопільсько-Зборівська архиєпархія власними коштами повністю перебудувала дане приміщення, провела капітальний ремонт, утеплила фасади будівлі та забезпечила усю необхідну матеріально-технічну базу згідно державних норм для комфортного перебування дітей.

Садочок є розрахований на 40 місць, буде сформовано 2-3 групи, в тому числі є можливість створити умови для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Уряд завідуючої виконуватиме Марія Січкарик.

Виховний процес здійснюватиметься згідно з християнськими цінностями. Сторони також погодилися щодо необхідності подальшої співпраці у вихованні особи на засадах християнського віровчення.