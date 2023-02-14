У Тернополі блукала жінка

Завдяки зверненню небайдужих громадян, патрульні допомогли літній жінці



Днями на лінію 102 звернулась перехожа, яка повідомила, що на вулиці Генерала Мирона Тарнавського перебуває літня жінка, яка не пам’ятає, де її домівка.



Інспектори прибули на місце події, де виявили літню громадянку. Остання розповідала речі, які не відповідали реальності й не змогла згадати дані про себе, чи своє місце проживання.



Охоронці порядку змогли встановити особисті дані громадянки та повідомили про подію її рідних. Спільно з медиками, які також були на місці події, патрульні супроводили жінку до лікарні.



Дякуємо громадянам за звернення та небайдужість! Друзі, якщо помітили, що комусь необхідна допомога — одразу телефонуйте на спеціальну лінію 102.

Поділіться:









