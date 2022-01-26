Гра та розвиток: найкращі інтерактивні іграшки для вашого малюка

У процесі пізнання світу малюкові потрібні функціональні помічники, що вміють реагувати на його дії та комунікувати з ним. З цією задачею найкраще пораються інтерактивні іграшки: одні моделі розповідають цікаві казки та історії, другі — навчають і розвивають, а треті — емоційно реагують на дотики або поведінку малюка.

Інтерактивна іграшка: переваги та асортимент

Інтерактивні іграшки не лише допомагають дітлахам краще пізнавати навколишнє середовище, але і розвивають у малюка причинно-наслідкові зв’язки та логічне мислення. Під час сюжетних і рольових ігор у дитини розвивається емпатія, малюк вчиться турбуватися та співпереживати іншим.

Найпоширеніші категорії інтерактивних іграшок, які можна придбати у «Кідс Репаблік» — торговельній мережі, що пропонує якісні товари для малюків і батьків:

розвивальні центри, мікрофони, музичні столики на батарейках;

книжки зі звуковими ефектами — допомога в розвитку мовлення дитини у віці 1–2 років;

інтерактивні вихованці у вигляді тварини або улюбленого казкового персонажа. Вони можуть співати пісні, розповідати цікаві історії та гратися з малюком у межах запрограмованого формату;

механічні вінтажні фігурки для дошкільнят і дітей шкільного віку;

іграшки для найменших зі світлом і звуком, що «оживають» під час гри.

5 брендів інтерактивних іграшок: обираємо найкраще

Пропонуємо перелік найпопулярніших брендів інтерактивних іграшок серед покупців інтернет-магазину Kidr:

Usborne. Бренд з Англії пропонує великий вибір розвивальної літератури з музичними та світловими ефектами для дітей до 2 років. Hasbro. В асортименті цієї американської торгової марки можна знайти безліч інтерактивних вихованців для дітей від 3 років. Для цікавішої гри бренд додає до комплекту переносну сумку зі смаколиками. Moluk. Інтерактивні вироби швейцарського бренду підійдуть найменшим діткам: м’ячики-маріонетки можуть «з’їдати» дрібні предмети під час гри, стрибати та розмовляти, а іграшки з нетоксичного силікону, що світяться у темряві, зроблять дозвілля малюка ввечері ще цікавішим. Bass&Bass. Виробник з Франції пропонує великий асортимент механічних вінтажних каруселей, музичних проєкторів-нічників, дитячих гіроскопів та інших видів інтерактивних іграшок. Продукція бренду стане чудовим подарунком дітям віком від 3 років. Baby Team. У каталозі Kid’s Republic представлений широкий вибір музичних столиків, мікрофонів з різноманітними ефектами, а також іграшок-сортерів для немовлят від відомого українського бренду.

Kid’s Republic: зручний та надійний інтернет-магазин для батьків і дітей

Інтернет-магазин Kid’s Republic пропонує великий вибір товарів для всієї родини від відомих брендів. Окрім цікавих інтерактивних іграшок на будь-який смак покупці зможуть придбати тут продукцію для догляду за дитиною, оновити інтер’єр у дитячій кімнаті, купити функціональні візочки, валізи та інші необхідні товари для малюків.