У Тернополі через помідори заледве не загинула жінка

25 листопада о 00.40 бригада швидкої виїжджала на вул. Корольова у Тернополі, де надавала допомогу 63-річній пацієнтці. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Зі слів доньки, її мати купила свіжих помідорів та зі смаком їх з’їла. Після цього у неї почало спухати обличчя, жінці стало важко дихати. Лікарі швидкої діагностували у пацієнтки набряк Квінке – прояв важкої й дуже небезпечної для життя алергічної реакції. Із набряком гортані, язика, верхньої губи, задишкою, утрудненим диханням, після оперативно наданої медичної допомоги, пацієнтку шпиталізовано у другу міськлікарню.