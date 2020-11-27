Новости футбола Беларуси и мира

В этой статье наши журналисты собрали для Вас самые последние новости футбола https://sportarena.by/football/: чемпионат Беларуси по футболу, Лига Чемпионов и баскетбол. Читайте в этом выпуске: наставник “Городеи” Олег Радушко может уйти из клуба; “Бавария” обыграла “Зальцбург” на матче группового этапа Лиги чемпионов и повторила рекорд “Атлетико” по количеству побед; сборная Беларуси по баскетболу уже начала подготовку к ЧМ-2023.

Главный тренер “Городеи” Олег Радушко уйдет из команды

По данным журналиста Владислава Татура, главный тренер “Городеи” Олег Радушко покинет свою команду. Куда теперь направится специалист, пока неизвестно.

Также стало известно, что только у некоторых игроков продлены контракты с клубом на следующий сезон. Хотя “сахарники” сохранили свое место в Высшей лиге, пока неизвестно, какая судьба ожидает клуб в дальнейшем.

Ранее СМИ про Чемпионат Беларуси sportarena.by/football/chempionat-belarusi писали, что “Городея” может стать фарм-клубом Шахтера. Пока что это только слухи. Татур ждет новых сведений о клубе.

Напомним, что перед заключительным туром чемпионата Беларуси Городея набрала 30 очков. Сейчас она занимает 13-е место в турнирной таблице. В субботу 28 ноября команда проведет матч в гостях против “Ислочи”.

“Бавария” повторила рекорд “Атлетико” по победам в еврокубках

В одном из матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов “Бавария” обыграла “Зальцбург”. Встреча окончилась со счетом 3:1. Для команды это 16-я победа подряд. Раньше в еврокубках таких результатов достигал только “Атлетико” Мадрид. Теперь эти две команды-рекордсмена встретятся 1 декабря, и у мюнхенцев есть реальный шанс побить рекорд своего оппонента.

Белорусская сборная по баскетболу начала подготовку к ЧМ-2023

В МИнске уже начался учебно-тренировочный сбор национальной команды под началом Ростислава Вергуна. В тренировках участвуют 15 баскетболистов национальной сборной Беларуси:

Вадим Стубеда.

Даниил Борисевич.

Артём Параховский.

Евгений Белянков.

Максим Салаш.

Владимир Веремеенко.

Алексей Тростинецкий.

Денис Викентьев.

Андрей Рогозенко.

Андрей Стабровский.

Максим Коратцов.

Александр Пустогвар.

Павел-Бенджамин Дуду.

Владислав Микульский.

Роман Рубинштейн.

Напомним, что белорусская сборная в рамках второго “окна” преквалификации чемпионата мира-2023 проведет 2 игры в городе Матозиньюш (Португалия).

26 ноября национальная сборная встретится со сборной Албании. 28 ноября ей предстоит матч против Кипра.