Новини Тернополя 

У Тернополі через роботу екскаватора горів будинок (відео)

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У Тернополі на вулиці Глиняній ремонтують дорогу. Копаючи рів, водій екскаватора підняв ковш і «стрілою» зачепив лінію електропередач. Через це відбулося замикання, що спричинило пожежу в будинку поруч. Горіла кухня. Пожежу погасили рятувальники.

У сусідніх офісах через перепад електроенергії зіпсувалось обладнання, яке було під’єднане до мережі.

Підприємець Ігор, який зафільмував наслідки  пожежі на мобільний телефон,  розповідає: у нього згоріли два системні блоки та блок живлення від ноутбука. Такі ж неприємності й в інших орендарів. Наразі, в двох будинках на вулиці Ст. Бандери,8 та Глиняна,10 немає світла.

 

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