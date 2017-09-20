У Тернополі через роботу екскаватора горів будинок (відео)

У Тернополі на вулиці Глиняній ремонтують дорогу. Копаючи рів, водій екскаватора підняв ковш і «стрілою» зачепив лінію електропередач. Через це відбулося замикання, що спричинило пожежу в будинку поруч. Горіла кухня. Пожежу погасили рятувальники.

У сусідніх офісах через перепад електроенергії зіпсувалось обладнання, яке було під’єднане до мережі.

Підприємець Ігор, який зафільмував наслідки пожежі на мобільний телефон, розповідає: у нього згоріли два системні блоки та блок живлення від ноутбука. Такі ж неприємності й в інших орендарів. Наразі, в двох будинках на вулиці Ст. Бандери,8 та Глиняна,10 немає світла.

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