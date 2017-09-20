Новини Тернополя 

Відома тернополянка стала голомозою – на знак солідарності з онкохворими

Irena 32 Views Прокоментуй!
Фото – Лілії Проць.

Відома тернопільська спортсменка Лілія Проць зголила зачіску. Такий вчинок жінка називає знаком солідарності з онкохворими, у яких через хіміотерапію випало волосся. Цим жестом Лілія закликає до підтримки онкохворих – морально й матеріально, а також переглянути свій спосіб життя.

В кожної люди є ракові клітини, зазначає Лілія Проць. Тільки вони живуть в нас до першого промаху в якомусь органі, а потім розмножуються з шаленою швидкістю. І ніхто не може з’ясувати, від чого. Стає страшно родині, сім’ї, друзям. Але коли це дитина, то страшно стає всім. І ми всім світом намагаємось допомогти.

Свого часу від раку померла бабуся спортсменки. Атипові клітини діагностували й у її мами.

Влітку в соцмережах я подружилася з жінкою, яка мала цю недугу,  розповідає Лілія. Зараз вже ходить на роботу, стала красунею. Вона має здавати регулярно аналізи, приймати препарати. Але в одному з постів вона сказала дуже влучну фразу: “Моє життя ніколи не стане таким, як до раку!”. Людина, яка дбає про своє здоров’я, проходить огляди не застрахована від онкології. Втім потрібно щодня слідкувати, що їмо, п’ємо, який спосіб життя ведемо. Це дозволить бодай трішки зменшити шкідливий вплив на організм.

Кожного року в вересні відбувається акція щодо залучення уваги до дитячого раку в США, Канаді та Австралії. Всі, хто пов’язаний з дитячим раком – діти, батьки, лікарі, вчені, співробітники фондів та інших подібних організацій – діляться інформацією про дитячий рак, влаштовують акції, поширюють інфографіку і мотивують постами у соцмережах. Ліля Проць просить кожного переглянути свій спосіб життя, а також своєї сім’ї, аби попередити негативні наслідки.

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