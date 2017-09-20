Відома тернополянка стала голомозою – на знак солідарності з онкохворими

Відома тернопільська спортсменка Лілія Проць зголила зачіску. Такий вчинок жінка називає знаком солідарності з онкохворими, у яких через хіміотерапію випало волосся. Цим жестом Лілія закликає до підтримки онкохворих – морально й матеріально, а також переглянути свій спосіб життя.

– В кожної люди є ракові клітини, – зазначає Лілія Проць. – Тільки вони живуть в нас до першого промаху в якомусь органі, а потім розмножуються з шаленою швидкістю. І ніхто не може з’ясувати, від чого. Стає страшно родині, сім’ї, друзям. Але коли це дитина, то страшно стає всім. І ми всім світом намагаємось допомогти.

Свого часу від раку померла бабуся спортсменки. Атипові клітини діагностували й у її мами.

– Влітку в соцмережах я подружилася з жінкою, яка мала цю недугу, – розповідає Лілія. – Зараз вже ходить на роботу, стала красунею. Вона має здавати регулярно аналізи, приймати препарати. Але в одному з постів вона сказала дуже влучну фразу: “Моє життя ніколи не стане таким, як до раку!”. Людина, яка дбає про своє здоров’я, проходить огляди – не застрахована від онкології. Втім потрібно щодня слідкувати, що їмо, п’ємо, який спосіб життя ведемо. Це дозволить бодай трішки зменшити шкідливий вплив на організм.

Кожного року в вересні відбувається акція щодо залучення уваги до дитячого раку в США, Канаді та Австралії. Всі, хто пов’язаний з дитячим раком – діти, батьки, лікарі, вчені, співробітники фондів та інших подібних організацій – діляться інформацією про дитячий рак, влаштовують акції, поширюють інфографіку і мотивують постами у соцмережах. Ліля Проць просить кожного переглянути свій спосіб життя, а також своєї сім’ї, аби попередити негативні наслідки.