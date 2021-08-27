21:00 | 27.08.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі через святкову літургію перекриють рух на вул. Князя Острозького

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До уваги мешканців та гостей міста!

У зв’язку із проведенням Урочистої Літургії у церкві Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня з 10:00 до 12:00 год. буде тимчасово обмежено рух транспорту у Тернополі на вул. Князя Острозького.

Просимо учасників дорожнього руху із розумінням поставитися до даної ситуації та завчасно обирати маршрути руху.

Нагадаємо, 28 серпня у Тернополі відзначатимуть свято Успіння Пресвятої Богородиці та День міста. З програмою святкування можна ознайомитися тут.

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