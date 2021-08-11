У Тернополі чоловік мусів через суд доводити, що він батько своєї дитини

До Тернопільського місцевого центру звернувся чоловік з питанням встановлення батьківства. Юрій в лютому 2019 року познайомився з Галиною, після чого вони почали спільно жити. Згодом молоді люди вирішили узаконити свої стосунки і в січні 2021року пара уклала шлюб, про що свідчить свідоцтво. В квітні 2020 року у них народилася донька. Проте у свідоцтві про народження батьком дитини вказали колишнього чоловіка Галини, з яким вони розлучилися в жовтні 2019 року. Тож Юрію довелося доводити у суді, що саме він є батьком дитини. У цьому йому допомогла адвокатка системи безоплатної правової допомоги Діана Базан.

Відповідно до статті 124 Сімейного кодексу України, якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, вважається, що батьком дитини є чоловік її матері у повторному шлюбі. Станом на день народження дитини ще не минуло 10 місяців з моменту розірвання шлюбу між Галиною і її першим чоловіком, та й в зареєстрованому шлюбі Галина з Юрієм не перебувала. Відповідно дитина в актовому записі відділу РАЦС записана, як шлюбна від попереднього чоловіка Галини, що народилася у подружжя.

Факт проживання Юрія і Галини однією сім’єю, ведення спільного побуту та господарства також підтвердили і свідки. Та попри те, для підтвердження батьківства, Юрію довелося провести генетичну експертизу ДНК, за результатами якої зазначено, що він являється батьком дитини на 99,99%.

Врахувавши аргументи, що навів Юрій, суд виніс рішення, яким задовольнив позов про визнання батьківства та внесення змін в актовий запис про народження дитини, одночасно змінивши прізвище дитини.

З рішенням суду можна ознайомитись тут.