09:30 | 11.08.2021
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Безкоштовні ліки для маленьких тернополян

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У КНП Тернопільська міська дитяча клінічна лікарня” маленькі тернополяни можуть безкоштовно отримати певний перелік медикаментів. Більш детально у сюжеті

Безкоштовні ліки для дитини

Забезпечення безкоштовними медичними препаратами дітей забезпечують такі держпрограми:

  • «Діти, хворі резистентної формою ювенільного ревматоїдного артриту»
  • «Хворі із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями»
  • «Діти з розладами психіки та поведінки із спектру аутизму»
  • «Онкогематологічні хворі»
  • «Діти, хворі на муковісцидоз»

Оновлений перелік медикаментів включає наступні медпрепарати: Тоцілізумаб, Панкреатин, Ритуксимаб, Філграстим, Еноксапарін натрію і леветірацетам.

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