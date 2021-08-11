Безкоштовні ліки для маленьких тернополян
У КНП Тернопільська міська дитяча клінічна лікарня” маленькі тернополяни можуть безкоштовно отримати певний перелік медикаментів. Більш детально у сюжеті
Безкоштовні ліки для дитини
Забезпечення безкоштовними медичними препаратами дітей забезпечують такі держпрограми:
- «Діти, хворі резистентної формою ювенільного ревматоїдного артриту»
- «Хворі із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями»
- «Діти з розладами психіки та поведінки із спектру аутизму»
- «Онкогематологічні хворі»
- «Діти, хворі на муковісцидоз»
Оновлений перелік медикаментів включає наступні медпрепарати: Тоцілізумаб, Панкреатин, Ритуксимаб, Філграстим, Еноксапарін натрію і леветірацетам.