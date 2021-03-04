17:58 | 4.03.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік побив подругу до смерті

Irena 0 Views Прокоментуй!

Два дні медики боролися за життя жінки, яка потрапила до них у важкому стані 28 лютого. Тілесні ушкодження їй завдав співмешканець.

Чоловік “виховував” подругу кулаками, а коли вона зомліла, то викликав швидку. Її в комі та з церебральною гематомою голови бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні.

Дебошира 1 березня затримали згідно статті 208 КПК України. Тоді йому інкримінували частину 1 статті 121 ККУ.

Проте другого березня сорокаоднорічна жінка померла і тепер затриманому доведеться відповідати перед законом умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція статті карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

© Офіційний сайт Національної поліції

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