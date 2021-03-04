На Тернопільщині незаконно вирубали червоний дуб

На Тернопільщині за втручання прокуратури «Зборіврайагроліс» сплатить 300 тис грн шкоди, завданої незаконною вирубкою дерев

Рішенням Господарського суду Тернопільської області задоволено позов обласної прокуратури в інтересах держави до Зборівського районного комунального підприємства «Зборіврайагроліс» про відшкодування шкоди, завданої довкіллю.

Встановлено, що на території комунального підприємства впродовж 2017 року незаконно зрубано дерева породи «дуб червоний», чим завдано шкоди навколишньому середовищу на понад 300 тис грн.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури