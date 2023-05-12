21:50 | 12.05.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік вкрав ноутбуки в лікарів

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Зловмисникові оголошено підозру за двома фактами вчинення майнових злочинів. Інкримінована йому частина 4 статті 185 Кримінального кодексу передбачає до восьми років позбавлення волі.
 
У ході оперативних заходів розшуківці Тернопільського районного управління поліції встановили, що зловмисник причетний до двох крадіжок ноутбуків з медичних закладів. В обох випадках крадій непомітно проник до робочих кабінетів працівників лікарні та викрав гаджети вартістю 13 та 23 тисячі гривень. Один з речових доказів поліцейські вилучили, інший лиходій встиг здати до ломбарду.
 
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 107 тисяч гривень.
Триває досудове розслідування.

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