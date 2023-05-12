У Тернополі чоловік вкрав ноутбуки в лікарів

Зловмисникові оголошено підозру за двома фактами вчинення майнових злочинів. Інкримінована йому частина 4 статті 185 Кримінального кодексу передбачає до восьми років позбавлення волі.

У ході оперативних заходів розшуківці Тернопільського районного управління поліції встановили, що зловмисник причетний до двох крадіжок ноутбуків з медичних закладів. В обох випадках крадій непомітно проник до робочих кабінетів працівників лікарні та викрав гаджети вартістю 13 та 23 тисячі гривень. Один з речових доказів поліцейські вилучили, інший лиходій встиг здати до ломбарду.