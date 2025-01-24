У Тернополі чоловік врізався в електроопору

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на спецлінію поліції о 2:20. Додзвонювач – житель Донецької області. Він повідомив, що не впорався з керуванням та врізався в електроопору, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджали працівники Тернопільського райуправління поліції. У ході перевірки стало відомо, що аварія трапилася на Збаразькому кільці. Водій автомобіля Ford Focus, рухаючись в напрямку проспекту Степана Бандери, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на нерухому бетонну перешкоду.

У результаті удару до лікарні з тілесними ушкодженнями за меддопомогою звернулася жінка 1965 року народження. Її не госпіталізовували. Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.