У Тернополі чоловік викрав барсетку зі значною сумою грошей з автомобіля

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 38-річний житель обласного центру. У нього з мікроавтобуса викрали барсетку з грошима та документами.

Як встановили правоохоронці, інцидент трапився 19 жовтня близько 19 години на вулиці Братів Бойчуків. Потерпілий приїхав до знайомої, аби віддати їй деякі речі. Автівку припаркував в дворі багатоповерхівки. Вийшовши з машини, чоловік залишив відчиненими дверцята. Коли ж повернувся через 5 хвилин, виявив, що з переднього пасажирського сидіння викрали барсетку, в якій було понад 700 доларів, 18 000 гривень, документи.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 185 (крадіжка) Кримінального кодексу україни. Співробітники кримінальної поліції розшукують зловмисника, опрацьовують відео з камер спостереження.

Щоб не стати жертвою крадіїв, поліцейські радять завжди дотримуватися двох правил. По-перше, завжди зачиняти автівку, навіть якщо виходите ненадовго. По-друге, ніколи не залишати в салоні на видних місцях цінні речі, барсетки, а тим більше гаманці.