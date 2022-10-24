Вночі 2 листопада у деяких мікрорайонах Тернополя буде тимчасово припинено водопостачання

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на водопровідній насосній станції, з 00:00 год. до 07:00 год. 2 листопада буде тимчасово припинено водопостачання житлових районів: «Сонячний», «Аляска», «Північний», «Східний», «Канада», «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця», а також довколишніх сіл.

З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів «Новий світ» і «Старий парк» (однак на вулицях Клінічна, Михайла Коцюбинського та Підгородня можливі перебої у водопостачанні), вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), просп. Злуки, 1-25 (непарний бік).

Із пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання на вулицях: Бродівська, Дениса Лукіяновича, Андрія Малишка, Омеляна Польового, Оболоня, Софії Стадникової, Чернівецька, тобто, може бути відсутньою на верхніх поверхах багатоповерхівок.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує тернополянам завчасно зробити необхідні запаси води.

Звертаємо увагу! В перші години після запуску системи може спостерігатися короткочасне локальне погіршення якості води та пониження тиску.