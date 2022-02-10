Учень з Чорткова здобув перемогу на 5-ти олімпіадах

9-класник Чортківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. №6 Богдан Сокальський здобув призові місця на 5-ти Всеукраїнських олімпіадах (обласних етапах).

Хлопець виборов першість на олімпіаді з інформатики, трудового навчання, географії, фізики і математики. Про це повідомляють у Чортківській міській раді.

Богдан Сокальський здобув диплом ІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, вчитель Гайдукевич Я. В.;

диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, вчитель Балабух М.М.;

диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, вчитель Криса С.З.;

диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, вчитель Кудла Н.В.;

диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, вчитель Кудла Н.В.