Учень з Чорткова здобув перемогу на 5-ти олімпіадах
9-класник Чортківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. №6 Богдан Сокальський здобув призові місця на 5-ти Всеукраїнських олімпіадах (обласних етапах).
Хлопець виборов першість на олімпіаді з інформатики, трудового навчання, географії, фізики і математики. Про це повідомляють у Чортківській міській раді.
Богдан Сокальський здобув диплом ІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, вчитель Гайдукевич Я. В.;
диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, вчитель Балабух М.М.;
диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, вчитель Криса С.З.;
диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, вчитель Кудла Н.В.;
диплом ІІІ ступеня в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, вчитель Кудла Н.В.