“Права Молодь” – рух для молоді, який направлений на військово-патріотичне виховання молоді в націоналістичних традиціях

Останнього тижня значна увага українських медіа та суспільства в цілому була захоплена темою молоді та молодіжних рухів. Такий інформаційний ажіотаж, не виключено що викликаний в рамках російської інформаційно-психологічної операції, мав дещо негативний вплив на думку людей про молодіжні рухи частково вуличного спрямування.

Тому ми б хотіли на прикладі організації “Правої Молоді” висвітлити те, що в Україні існують рухи для молоді, які не є деструктивними для неї та української нації, а навпаки направлені на їх розвиток та поступ.

Ми, громадська організація «Права Молодь» є молодіжним крилом національно-визвольного руху «Правий сектор», маємо дев’ятирічну історію діяльності. Наш чин направлений на військово-патріотичне виховання молоді в націоналістичних традиціях, так, як це робили (а подекуди й досі роблять) молодіжні організації, що лягли в основу УВО та ОУН. Вишколення молоді відбувається у багатьох сферах: фізична підготовка, тактика, зброєзнавство, ідеологія, історія, вулична безпека, тактична медицина тощо.

Спочатку йде ідея. На засадах традиційного українського націоналізму молодь отримує мотивацію для постійного індивідуального розвитку та розвитку на благо Нації. Таким чином, велика кількість нашого членства від 24 лютого взяла зброю до рук та у складі багатьох формувань, зокрема Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», захищає нашу державу. Наші побратими з осередків по всій країні на війні показують себе як високо вмотивованих, дисциплінованих, компетентних та здібних до навчання бійців – можна сказати, що ми виховуємо еліту.

Проте з початком повномасштабної війни наша діяльність не скоротилася, а навпаки: через пробудження національної свідомості українців, та молоді зокрема, кількість нашого членства зростає з кожним днем.



Тепер розповімо детальніше про напрямки їхньої діяльності.

1. Тренування. Відбуваються на регулярній основі на місцевих осередках. Під час таких тренувань молодь здобуває знання та навички, які наразі необхідні кожному свідомому громадянину: переміщення та поводження зі зброєю, елементи по роботі в групах, мінно-саперна справа, заняття з ТТХ зброї та тактична медицина, знання якої дозволить рятувати людей як на передовій так і під час цивільного життя. Також члени “Правої Молоді” залучаються до більш масштабних кількаденних навчань від побратимів з ДУК ПС. Разом з тим здібне членство навчають на інструкторів для подальшої роботи з цивільними та новоприбулими учасниками організації.



2. Лекції: молодь вивчає історію нашої держави та націоналістичного руху зокрема, оскільки той, хто не знає свого минулого, не має майбутнього. Також проводяться лекції з ідеології, правознавства, психології, тощо.



3. Робота з громадськістю: проведення уроків мужності у школах, де учнів знайомлять з основами тактичної медицини та інших аспектів у пункті вище; відкритих вишколів для цивільних людей, що можуть мати як локальний характер (кількагодинна вікдрита лекція з тактичної медицини), так і всеукраїнський ( в січні близько сотні молодих людей з усієї України відвідали кількаденний вишкіл у Київській області.



4. Волонтерство. Вони як надійний тил для наших військових допомагають з забезпеченням сітками та іншою волонтерською допомогою підрозділам ДУК ПС.

5. Громадська та вулична діяльність: важко було не помітити стяги їхньої організації та патріотичних акціях та мітингах, направлених проти антиукраїнських явищ у нашому суспільстві. Також вони займаємось антинаркотичною діяльністю, агітацією та пропагандою, направленою на злам суспільної свідомості в бік національних пріоритетів. Разом з тим їхнє членство відвідує патріотичні культурні заходи: літературні читання, концерти, покази фільмів.

В підсумку додамо, що до всіх перерахованих переваг цієї організації можна додати неймовірний дух побратимства (сотні побратимів з осередків по всій Україні, що готові допомогти у будь-яку хвилину) та можливість розвитку у сфері менеджменту під час кар’єрного зростання та в SMM на інформаційних посадах.





Тож якщо ти національно свідомий, вмотивований, дисциплінований та готовий до постійного вдосконалення, то чекаємо тебе у лавах “Правої Молоді” у нашому телеграмі: @PravaMolod.

https://pravyysektor.info/prava-molod