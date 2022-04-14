У Тернополі демонтовано ще один радянський символ – літак на «Східному»

У Тернополі провели демонтаж ще одного радянського символу – «Літак МІГ-17», що розташовувався при вході у парк Національного відродження на масиві «Східний» (просп. Степана Бандери). Демонтаж проведено відповідно до рішення виконавчого комітету «Про виконання робіт з демонтажу об’єкта благоустрою». Повідомляють у міській раді.

Як зазначає міський голова Сергій Надал, літак був аварійним. А на цьому місці буде пам’ятник Героям України.

Нагадаємо, що днями у Тернополі також демонтували пам’ятник Пушкіну. І розпочався збір пропозицій щодо перейменування ряду вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором.