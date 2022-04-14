Безкоштовне житло і квартири до 10 тис.: що чекає на переселенців у Тернополі

Тернопіль готовий розміщувати в гуртожитках, а за 10 тисяч можна орендувати двокімнатну квартиру



Тернопіль готовий прийняти до десяти тисяч переселенців. У місті досі є безкоштовне житло, розповіла в коментарі «Главкому» переселенка з Маріуполя Марія.



Тернополян російська мова, за словами переселенців, дратує менше ніж франківців.



«Я вільно спілкують українською, а от мій чоловік і двоє дітей – ні. І жодного разу наша сім’я не стикнулася з упередженим ставленням. Навпаки, усі дуже приязні, такі чудові люди, усі хочуть допомогти», – розповіла Марія.



У пресслужбі Тернопільської ОДА запевняють, що квартиру з усіма умовами майже нереально, однак із поселенням у гуртожитках, обладнаних для цього школах чи складських приміщеннях – проблеми немає.



«Ми готові дати дах над головою, забезпечити харчуванням. Жити можна скільки потрібно, нікого не виганяємо. Але зазвичай ті, хто поселяється у такі приміщення, з часом переїжджають до друзів, родичів, знаходять якесь інше житло», − прокоментували ситуацію представники Тернопільської ОДА.



Оренда житла в Тернополі недорога. Однокімнатну квартиру у новобудові із необхідною побутовою технікою можна зняти за десять тис. грн.



Бувають і двокімнатні за 9500, щоправда, без меблів і з надувним матрацом замість ліжка.



У Тернопільській області ціни на квартири ще нижчі. Так, у Чорткові всього за 3 тис. здається двокімнатна квартира у новобудові. Це дуже дешево навіть для цього міста, судячи з інших оголошень за таку квартиру зазвичай просять 7-8 тис.

Поділіться:









