У Тернополі дерево пошкодило житловий будинок

3 серпня в результаті сильної бурі на вулиці Замкова, 5 у Тернополі дерево впало на багатоквартирний житловий будинок, пошкодивши два вікна. Негода, що супроводжувалася сильними поривами вітру та дощем, спричинила не лише затоплення, але й аварійні ситуації на вулицях міста.

Наслідки падіння дерева:

Падіння дерева стало однією з найбільш серйозних подій, оскільки воно пошкодило вікна на верхніх поверхах житлового будинку. Це могло створити небезпеку для мешканців, тому оперативно були викликані рятувальники. До місця події одразу прибуло відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники здійснили огородження небезпечної ділянки та частково порізали гілки дерева, щоб запобігти подальшому пошкодженню.

Подальші роботи з ліквідації наслідків інциденту будуть проводити комунальні служби, які візьмуть на себе розчищення території та ремонтні роботи на будинку.

Загалом до ліквідації наслідків падіння дерева залучено 2 одиниці техніки та 6 рятувальників. Головне управління ДСНС України у Тернопільській області продовжує працювати в посиленому режимі, забезпечуючи безпеку громадян в умовах негоди.