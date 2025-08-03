Тернопіль під водою: сильна негода наробила біди у Файному місті

3 серпня через сильні пориви вітру та дощ, що накрили Тернопіль, сталися низка надзвичайних ситуацій. До ліквідації наслідків негоди залучено підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Наслідки негоди та робота рятувальників:

🔹 Підтоплення приватних будинків: На вулицях Микулинецька, 13 та Гайова бічна, 5 через інтенсивні дощі були підтоплені два приватних житлові будинки. Для відкачування води оперативно виїхали чергові відділення 26-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин.

🔹 Падіння дерева на житловий будинок: На вулиці Замкова, 5 дерево впало на багатоквартирний будинок, пошкодивши два вікна. Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення огородили небезпечну ділянку та частково порізали гілки дерева. Подальші роботи щодо ліквідації наслідків падіння дерева буде виконувати комунальна служба.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників. Головне управління ДСНС України у Тернопільській області продовжує працювати в посиленому режимі, оперативно реагуючи на всі виклики, пов’язані з погіршенням погодних умов.