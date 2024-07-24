16:31 | 24.07.2024
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі дідусь загубив маленьку онуку

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Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про зниклу дитину на вулиці Соломії Крушельницької.

Патрульні Марія Щурко та Вʼячеслав Невідомський оперативно прибули на місце події та отримавши опис дитини, розпочали пошуки.

Під час обстеження прилеглої території, небайдужі громадяни повідомили, що помітили маленьку мандрівницю без нагляду дорослих. Тож ми заспокоїли 6-річну малечу і повернули її дідусеві, а про подію повідомили інспекторів ювенальної превенції. 🤝🏻

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