“Побацим-побацим”: як легенда відомого мему з Тернополя служить у ЗСУ і що про нього відомо
У 33 бригаді Іван займає посаду навідника самохідної установки M109L і вправно нею знищує росіян.
Легенда відомого мему “побацим-побацим” наразі служить у Силах оборони. Історію хлопця розповіли у 33 окремій механізованій бригаді.
Іван родом з Тернополя. Хлопець розповідає, що брав участь у Революції Гідності. Як каже Іван, силовики, які намагалися витиснути майданівців з площі, мали тісні зв’язки зі своїми колегами у різних регіонах України. Тому про участь у Майдані хлопця знали у районному відділку тернопільської – на той час – міліції.
За його словами, після повернення з Києва силовики чекали слушної миті його затримати. Коли така трапилася – викликали на допит. Власне, саме там і народився відомий мем.
- Працівники били тебе в міліції?
- Побацим…
- Я тобі питання задав.
- Били!
- Коли?
- Коли?!
- Ага
- Так. Побацим коли…
- Коли?
- Коли. Побацим-побацим коли…
У 2014-му Іван закінчив школу. А коли йому випонилося 18 – пішов воювати. Брав участь в обороні держави у 2016-2019 роках.
Повномасштабне вторгнення зустрів у Польщі на заробітках. Проте у травні 2022 року повернувся, аби знову вступити на захист Батьківщини. 19 травня травня 2022 року відсвяткував день народження, а двома днями після уже стояв у черзі до ТЦК.
У 33 бригаді Іван займає посаду навідника самохідної установки M109L і вправно нею знищує росіян.
“Побратими у батареї досі піджартовують і запитують, коли там вже перемога. З усмішкою відповідає: “Побацим-побацим”, – але знову й знову наводить систему та робить постріл. Аби повернути тимчасово втрачене і здобути бажану – перемогу”, – зазначають у пресслужбі бригади.