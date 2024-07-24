У 33 бригаді Іван займає посаду навідника самохідної установки M109L і вправно нею знищує росіян.

Легенда відомого мему “побацим-побацим” наразі служить у Силах оборони. Історію хлопця розповіли у 33 окремій механізованій бригаді.

Іван родом з Тернополя. Хлопець розповідає, що брав участь у Революції Гідності. Як каже Іван, силовики, які намагалися витиснути майданівців з площі, мали тісні зв’язки зі своїми колегами у різних регіонах України. Тому про участь у Майдані хлопця знали у районному відділку тернопільської – на той час – міліції.

За його словами, після повернення з Києва силовики чекали слушної миті його затримати. Коли така трапилася – викликали на допит. Власне, саме там і народився відомий мем.

Працівники били тебе в міліції?

Побацим…

Я тобі питання задав.

Били!

Коли?

Коли?!

Ага

Так. Побацим коли…

Коли?

Коли. Побацим-побацим коли…

У 2014-му Іван закінчив школу. А коли йому випонилося 18 – пішов воювати. Брав участь в обороні держави у 2016-2019 роках.

Повномасштабне вторгнення зустрів у Польщі на заробітках. Проте у травні 2022 року повернувся, аби знову вступити на захист Батьківщини. 19 травня травня 2022 року відсвяткував день народження, а двома днями після уже стояв у черзі до ТЦК.

У 33 бригаді Іван займає посаду навідника самохідної установки M109L і вправно нею знищує росіян.

Іван займає посаду навідника самохідної установки M109L

“Побратими у батареї досі піджартовують і запитують, коли там вже перемога. З усмішкою відповідає: “Побацим-побацим”, – але знову й знову наводить систему та робить постріл. Аби повернути тимчасово втрачене і здобути бажану – перемогу”, – зазначають у пресслужбі бригади.