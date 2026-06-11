У Тернополі 18-річний мотоцикліст протаранив автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та легковика сталася 10 червня близько 19:20 у Тернополі.

За інформацією поліції, 18-річний житель обласного центру, керуючи мотоциклом Lifan LF175-2E, допустив зіткнення з попутним автомобілем Mitsubishi Eclipse Cross.

У результаті аварії травмувався водій двоколісного транспортного засобу. Його госпіталізували до медичного закладу.

У всіх учасників ДТП правоохоронці відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі слідчі Тернопільського районного управління поліції встановлюють усі обставини та причини автопригоди.