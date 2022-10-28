У Тернополі діти продавали смаколики, щоб купити тепловізор для Нацгвардії

Дітвора однієї з тернопільських багатоповерхівок вирішила продавати перехожим напої, а зібрані кошти передати на допомогу військовим. У свої сили юні волонтери повірили дуже швидко, адже у перший день за кілька годин зібрали дві тисячі гривень. Про це повідомляє Національна гвардія у Facebook.

Наталія, мама дитини, яка долучилась до збору грошей на допомогу захисникам, розповідає, що разом з сусідами вирішили підтримати дітлахів та почали брати участь в різних ярмарках аби придбати тепловізор.

«Спочатку я запропонувала дітям купити на зібрані кошти форму для військових. Діти були в захваті, що зможуть «одягнути» захисників України. Необхідну суму вони зібрали за один день. Завдяки участі в ярмарках ми зібрали суму, на яку змогли придбати тепловізор для військових, – розповідає тернополянка Наталія. – Ми завдячуємо нашим захисникам, зокрема гвардійцям, що в нашому місті люди живуть у безпеці».

Нацгвардійці були водночас зворушені та захоплені таким подарунком. Натомість пригостили маленьких патріотів солодощами, показали військові атрибути та дозволили приміряти захисне спорядження.

«Ми вдячні нашим юним волонтерам за таку необхідну допомогу. Ці діти приклад для дорослих українців. Заради них ми будемо боротися до перемоги, а подарунок зможе врятувати життя цілого підрозділу та допомогти у знешкодженні ворожої сили», – кажуть нацгвардійці.