17:04 | 28.10.2022
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У Тернополі діти продавали смаколики, щоб купити тепловізор для Нацгвардії

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Дітвора однієї з тернопільських багатоповерхівок вирішила продавати перехожим напої, а зібрані кошти передати на допомогу військовим. У свої сили юні волонтери повірили дуже швидко, адже у перший день за кілька годин зібрали дві тисячі гривень. Про це  повідомляє Національна гвардія у Facebook.

Наталія, мама дитини, яка долучилась до збору грошей на допомогу захисникам, розповідає, що разом з сусідами вирішили підтримати дітлахів та почали брати участь в різних ярмарках аби придбати тепловізор.
💬«Спочатку я запропонувала дітям купити на зібрані кошти форму для військових. Діти були в захваті, що зможуть «одягнути» захисників України. Необхідну суму вони зібрали за один день. Завдяки участі в ярмарках ми зібрали суму, на яку змогли придбати тепловізор для військових, – розповідає тернополянка Наталія. – Ми завдячуємо нашим захисникам, зокрема гвардійцям, що в нашому місті люди живуть у безпеці».
Нацгвардійці були водночас зворушені та захоплені таким подарунком. Натомість пригостили маленьких патріотів солодощами, показали військові атрибути та дозволили приміряти захисне спорядження.

💬«Ми вдячні нашим юним волонтерам за таку необхідну допомогу. Ці діти приклад для дорослих українців. Заради них ми будемо боротися до перемоги, а подарунок зможе врятувати життя цілого підрозділу та допомогти у знешкодженні ворожої сили», – кажуть нацгвардійці.

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