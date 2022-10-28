Порушення рівня шуму в житловому будинку

.Ваші сусіди, що проживають поруч постійно порушують режим тиші, їх дії негативно відбиваються на вашому здоров’ї та належних умовах проживання? Даємо роз’яснення як захистити свої права в даному випадку.

Дане питання регулюється Конституція України,Кодексом України про адміністративні правопорушення, Житловий Кодекс Української РСР, Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 463 «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови».

Згідно з чинним законодавством підприємства, організації, а також фізичні особи при проведенні будь-якого виду діяльності не повинні перевищувати рівень шуму, який встановлено санітарними нормами для житлових будинків, прибудинкових території, установ освіти й культури, а також інших приміщень, в яких можуть перебувати люди як постійно, так і тимчасово. Будівельну техніку не можна використовувати з 21:00 години вечора, а також у святкові та вихідні дні.

Якщо ваші сусіди порушують режим тиші в багатоквартирному будинку, то слід вчинити наступним чином:

– для початку звернутися до сусіда, який порушує режим тиші і повідомити йому, що він перевищує допустимий рівень шуму;

– якщо не вдалося домовитися з сусід ом, то можете викликати поліцію (якщо ситуація трапилася після 22-ї години, або у вихідний чи святковий день, то вам не з можуть відмовити в прийнятті заяви , посилаючись на те, що вдень шуміти можна ).

Відповідальність за порушення режиму тиші передбачена ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після прибуття поліції переконайтеся в складанні правоохоронцями протоколу.

Також у вас є право з даним питання звернутися до суду надавши всі необхідні докази для підтвердження даного факту (відео/аудіо фіксація, пояснення свідків, протоколи, акти, висновки експертизи (за наявності)).

Дана консультація не є нормативно-правовим актом, має інформаційний характер і не встановлює правових норм.

У разі виникнення необхідності отримання більш детальної інформації та роз’яснення Ваших прав, Ви можете звернутись до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Телефон: (0352)52-15-20.

Помічник юриста Сектору Тернопільське бюро правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юрій ЙОСИФІВ