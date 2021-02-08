У Тернополі для лікарні закупили газ за завищеною ціною

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позовну заяву обласної прокуратури в інтересах держави до комунального некомерційного підприємства «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради та товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільоблгаз» про визнання частково недійсним договору про закупівлю та постачання природного газу і додаткових угод до нього.

Встановлено, що постачальник безпідставно збільшив ціну придбаного для потреб лікарні природного газу та зменшив обсяг його придбання. За рішенням суду з нього стягнено 277 тис грн зайво отриманих коштів за паливо.