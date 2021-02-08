13:25 | 8.02.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі для лікарні закупили газ за завищеною ціною

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газ, гроші, тарифи, Тернопіль

Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позовну заяву обласної прокуратури в інтересах держави до комунального некомерційного підприємства «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» Тернопільської обласної ради та товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільоблгаз» про визнання частково недійсним договору  про закупівлю та постачання природного газу  і додаткових угод до нього.

Встановлено, що постачальник безпідставно збільшив ціну придбаного для потреб лікарні природного газу та зменшив обсяг його придбання. За рішенням суду  з нього стягнено 277 тис грн  зайво отриманих коштів за паливо.

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