8 лютого: в Тернопільській області — 74 нових випадків COVID-19, одужали — 114 осіб
74 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 08 лютого 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2 (чоловік 83 р. Гусятинський район м. Хоростків, жінка 82 р. м. Монастириська)
одужало – 114 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 251
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (12 осіб)
Бережанський район (1 особа):
• с. Павлів – 1
Борщівський район (4 особи):
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Грошова – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Шупарка – 1
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Підзамочок – 1
• смт Золотий-Потік – 2
Гусятинський район (3 особи):
• м. Копичинці – 1
• с. Оришківці – 2
Заліщицький район (13 осіб):
• м. Заліщики – 11
• с. Добрівляни – 1
• с. Кулаківці – 1
Збаразький район (0 осіб)
Зборівський район (1 особа):
• с. Загір’я – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 1
Кременецький район (0 осіб)
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (9 осіб):
• м. Монастириська – 3
• с. Лазарівка – 1
• с. Криниця – 1
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Ковалівка – 2
• с. Гончарівка – 1
Підволочиський район (0 осіб)
Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Мужилів – 2
• с. Сільце – 1
• с. Яблунівка – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 4
• с. Мшанець – 1
Тернопільський район (4 особи):
• с. Великі Гаї – 1
• с. Плотича – 1
• с. Кип’ячка – 1
• с. Петриків – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Джуринська Слобідка – 1
• с. Біла – 1
• с. Джурин – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Кути – 1