13:26 | 8.02.2021
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Новини Тернополя 

8 лютого: в Тернопільській області — 74 нових випадків COVID-19, одужали — 114 осіб

Irena 0 Views Прокоментуй!

74 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 08 лютого 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 2 (чоловік 83 р. Гусятинський район м. Хоростків, жінка 82 р. м. Монастириська)

🔺одужало – 114 осіб

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 251

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 38785 осіб;
🔺одужало – 36286 осіб;
🔺летальних випадків – 553 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10903(10088 одужало, 136 летальних);
– Бережанський район – 1954 (1843 одужало, 20 летальних);
– Борщівський район – 1777 (1693 одужало, 35 летальних);
– Бучацький район – 1378 (1297 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1812 (1753 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1706 (1553 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1881 (1832 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 864 (844 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1212 (1120 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2208 (2084 одужало, 36 летальних);
– Лановецький район – 1006 (931 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1382 (1164 одужало, 28 летальних);
– Підволочиський район – 1507 (1443 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 541 (504 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1592 (1451 одужало, 33 летальних);
– Тернопільський район – 3256 (3080 одужало, 41 летальних);
– Чортківський район – 2572 (2424 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1234 (1182 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (12 осіб)

⭕️Бережанський район (1 особа):

• с. Павлів – 1

⭕️Борщівський район (4 особи):

• смт Скала-Подільська – 1

• с. Грошова – 1

• с. Іванівка – 1

• с. Шупарка – 1

⭕️Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Підзамочок – 1

• смт Золотий-Потік – 2

⭕️Гусятинський район (3 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Оришківці – 2

⭕️Заліщицький район (13 осіб):

• м. Заліщики – 11

• с. Добрівляни – 1

• с. Кулаківці – 1

⭕️Збаразький район (0 осіб)

⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Загір’я – 1

⭕️Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 2

• с. Конюхи – 1

⭕️Кременецький район (0 осіб)

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (9 осіб):

• м. Монастириська – 3

• с. Лазарівка – 1

• с. Криниця – 1

• с. Горішня Слобідка – 1

• с. Ковалівка – 2

• с. Гончарівка – 1

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (5 осіб):

• м. Підгайці – 1

• с. Мужилів – 2

• с. Сільце – 1

• с. Яблунівка – 1

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 4

• с. Мшанець – 1

⭕️Тернопільський район (4 особи):

• с. Великі Гаї – 1

• с. Плотича – 1

• с. Кип’ячка – 1

• с. Петриків – 1

⭕️Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Джуринська Слобідка – 1

• с. Біла – 1

• с. Джурин – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Кути – 1

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