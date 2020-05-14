У Тернополі двох лікарів судитимуть через смерть дитини

Двох лікарів медичного закладу м.Тернополя судитимуть за неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що призвело до загибелі дитини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) стосовно двох лікарів одного з медичних закладів Тернополя.

За версією слідства, чотирирічний хлопчик помер через неправильно надану медичну допомогу у червні 2018 року.

Хвору дитину було доставлено бригадою Тернопільської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги в одну із тернопільських лікарень. Несвоєчасна діагностика захворювання дитини та відсутність адекватного лікування від початку захворювання спричинила смерть малолітнього.

Розслідування завершено.

Довідково: санкція ч.2 ст.140 КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.