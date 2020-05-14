Вбивці Віталія Гнатишина просили колегію суддів скасувати вирок

Засуджені за хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень 20-річному Віталію Гнатишину просили колегію суддів скасувати вирок. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.

14 травня 2020 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги обвинуваченого Володимира Б. та захисника обвинуваченого Сергія Т. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 11 лютого 2020 року.

Як встановлено місцевим судом, у ніч на 30 червня 2018 року Сергій Т. та Володимир Б., перебуваючи поблизу нічного клубу «Алюр» у Тернополі, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, із застосуванням вогнепальної зброї, з хуліганських спонукань побили 20-річного Віталія Г. та двох його друзів. Внаслідок отриманою важкої травми юнак невдовзі помер у лікарні.

Вироком місцевого суду дії обвинувачених Володимира Б. та Сергія Т. засуджено відповідно до 7 років і 10 років позбавлення волі.

Не погодившись із таким рішенням, обвинувачений Володимир Б. подав апеляційну скаргу та просив вирок суду скасувати і призначити покарання без позбавлення волі (з іспитовим строком). Захисник обвинуваченого Сергія Т. також просив вирок скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд до суду першої інстанції у новому складі суду.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, потерпілих та їх представників, доводи засуджених і їх захисників, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до переконання, що вирок суду першої інстанції є законним та обґрунтованим і підстав для його скасування немає, а тому апеляційні скарги слід залишити без задоволення, а вирок суду першої інстанції – без змін.