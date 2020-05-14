Друга особа, яка захворіла на COVID-19 у Вишнівецькій громаді, теж вилікувалась. За інформацією головного лікаря КНП “Вишнівецька АЗПСМ” Світлани Сікори, тест ПЛР у даної особи, два рази показав негативний результат. Про це повідомляє керівництво громади.

Водночас важливо розуміти, що «пом’якшення» карантинного режиму не привід нехтувати медичними застереженнями.

Найнеприємніше буде підхопити вірус, коли найважчий період уже, здавалося б, позаду. Будь ласка, виходьте з карантину з дотриманням правил. Це допоможе не підвищувати рівня захворюваності та прискорить повернення до звичного життя.