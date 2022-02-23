У Тернополі екоінспекція впіймала чоловіка, який продавав підсніжники

В Тернопільській області стартувала операція «Первоцвіт». Екоінспектори перевірили, чи продають первоцвіти на вулицях Руській (територія біля церкви), Шептицького (квітковий ринок), Б.Хмельницького (територія залізничного вокзалу), Живова (територія ТРЦ «Орнава» та центральний ринок) у Тернополі.

За порушення порядку придбання та збуту об’єктів рослинного світу, а саме рослин занесених до Червоної книги України (підсніжник звичайний) на громадянина, який здійснював торгівлю на території центрального ринку по вул. Живова, 9, м. Тернопіль, складено протокол за ч. 2 статті 88-1 КУпАП, який направлено за належністю на розгляд суду.

Наголошуємо, що санкція ч.2 ст.88-1 КУпАП передбачає адмінстягнення у вигляді штрафу розміром від 1700 до 3655 грн., а також компенсаційні нарахування заподіяної шкоди у розмірі 62 грн/шт. за незаконне знищення червонокнижних рослин.

Джерело: Державна екологічна інспекція у Тернопільській області