Потрібні каски, бронежилети, транспорт: добровольці Тернопільщини просять допомоги

Добровольці просять волонтерів та усіх небайдужих стати надійним тилом для тих, хто готовий захищати країну.

Добровольчий український корпус «Правий сектор» (далі – ДУК ПС) оголошує мобілізацію. Про це повідомили під час пресконференції 22 лютого у Домі ветерана в Тернополі.

– Є велика ймовірність того, що будуть розвиватись активні бойові дії. Саме через це ми повинні бути готові до всього. У Домі ветерана буде діяти центр, куди люди зможуть приходити й долучитися матеріально чи фінансово, аби підтримати нас та всіх бійців, – повідомив командир 6 резервної сотні ДУК ПС Сергій Коновал.

В зоні бойових дій бійці Добровольчого корпусу взаємодіють із Збройними Силами України, починаючи ще з 2014 року. Основне завдання Добровольчого корпусу – забезпечення резервної сотні, аби вона була готова в потрібний час виїхати на фронт.

– Якщо російські війська почнуть просувати фронт, тоді ми негайно збираємось у Домі ветерана, формуємо колони та виїжджаємо туди, куди буде необхідно. В людей, які хочуть долучитись до «Правого сектору» буде декілька переваг: швидкість та оперативність, відсутність бюрократії, універсальність та головне – вмотивованість кожного учасника, – додає Сергій Коновал.

Дуже багато людей допомагають як фінансово, так і матеріально, починаючи від їжі й закінчуючи одягом.

– Кожен має захищати Україну у свій спосіб. Добровольчий Український Корпус «Правий сектор» вже 8 років воює на Сході завдяки підтримці волонтерів. Зараз ми потребуємо касок, бронежилетів, наплічників, спальники, каримати, пальне й автомобілі, якими виїжджатимуть на території проведення бойових дій. Просимо волонтерів та всіх небайдужих зголошуватись для допомоги. Я запрошую стати надійним тилом для тих, хто готовий вже зараз захищати Україну, бо разом ми сильні, – розповідає Ірина Драгущак, яка займається відділом забезпечення.

Також у Домі ветерана проводяться тренінги по домедичній допомозі, де у вівторок та в четвер тернополяни можуть приєднуватись та вчитись разом. Нагадаємо, у неділю відбулось чергове тренування 6 резервної сотні ДУК «ПС», де активні українці безкоштовно отримали базові знання з тактики, вогневої підготовки та парамедицини.

Люди, які хочуть вступити до лав «Правого сектору» повинні звернутись за номером телефону: 0961721666. А ті, хто бажає долучитись матеріально, телефонуйте у відділ забезпечення: 0677287211.

Терен