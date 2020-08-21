Волочиська влада заборонила паломникам, які йдуть хресною ходою до Почаївської лаври, зупинятися в межах населених пунктів ОТГ

Щороку тисячі паломників йдуть хресною ходою з Кам’янець-Подільського до Почаївської лаври. Серед іншого їх маршрут пролягає і через населені пункти Волочиської ОТГ. Члени виконавчого комітету Волочиської ОТГ, що відбувся 20 серпня 2020 року заслухавши інформацію директора (головного лікаря) КП ЦПМСД Коломійця Анатолія, щодо загострення епідеміологічної ситуацію у Волочиській міській ОТГ та в цілому по Україні, керуючись постановою КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ВИРІШИЛИ заборонити масове скупчення людей та зупинку ходи паломників 21-22 серпня 2020 року в межах населених пунктах Волочиської міської ОТГ.

ОТЖЕ: ми ніяким чином НЕ забороняємо багаторічних релігійних традицій, ні в якому разі не намагаємось образити почуття віруючих, лиш прагнемо захистити жителів нашої Волочиської міської ОТГ. Тож місця збору та відпочинку паломників на території нашої громади виділяємо ПОЗА межами населених пунктів. За цим на офіційному рівні слідкуватимуть Національна поліція та Центр первинної медико-санітарної допомоги, – йдеться у повідомленні волочиської влади. Нагадаємо, кілька тисяч віруючих московського патріархату з різних областей України в середу з Кам’янця-Подільського почали хресний хід до Почаївської лаври. Паломники за сім днів планують пройти більше 200 км з Хмельницької області в Тернопільську. В середньому вони повинні долати близько 30 км в день.



Серед учасників хресного ходу: дорослі з дітьми, а також люди похилого віку. Вони мають намір йти околицями, лише іноді виходячи на головні траси.



Віруючі взяли з собою намети і каремати, на яких планують спати під відкритим небом.