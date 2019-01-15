Справа нападу на тернополянина Турського: нардепи викликали до Києва Богомола, Перча та Марцуна

У ці хвилини в Києві триває засідання тимчасової слідчої комісії щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів.

На порядку денному справа політика, депутата двох скликань Ігоря Турського, на якого у лютому 2018 року вчинили ножовий напад в центрі Тернополя. З того часу винуватці злочину не дочекалися на покарання, а правоохоронці почали трактувати напад як звичайну «хуліганку». Хоча деталі справи свідчать про замовлений напад.

Нагадаємо, що до складу тимчасової слідчої комісії увійшли 18 народних депутатів.

Сьогодні на засідання окрім Ігоря Турського викликали також начальника обласного управління поліції Тернопільщини Олександра Богомола, прокурора області В’ячеслава Перча, прокурора міста Тернополя Миколу Марцуна. Вони мають пояснити народним обранцям, чому справа не розслідується належним чином, нападників відпускають під «смішну» заставу, а про замовників нападу взагалі мовчать.

Зараз засідання проходить у закритому режимі. Деталі згодом.