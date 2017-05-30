На Тернопільщині розпочалися Свята замків (програма)

Естафету проведення Свят замків на Тернопіллі продовжує місто Кременець. 28 травня на Замковій горі відбулося святкування у славнозвісному замку Бони XIV – XVI ст. У заході взяв участь заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик.

У святковій концертній програмі взяли участь аматорські колективи та окремі виконавці району та міста. Гостями свята були автор та виконавець Ігор Степ, поет-декламатор, учасник АТО Володимир Гузік, «Бойовий гопак» під керівництвом Влада Болдирєва.

Місцевих жителів і туристів чекали цікаві «родзинки» Свята. Зокрема, відбулося театралізоване дійство, концерт аматорських колективів, Кременеччини. Діяло містечко народних ремесел, кузня. Присутні на Святі мали можливість відвідати виставки стрілецької зброї, ляльок-мотанок, творчих робіт народних майстрів та умільців з Тернопільщини та Кременеччини.

А також ознайомитися з туристичним потенціалом туристичних фірм області та району, посмакувати козацькою кашею та українським борщем, позмагатися у бойовому тирі, подивитися на бойовий гопак. Для молодших учасників Свята працювали ігрові атракціони.

До слова, на Тернопільщині збереглися понад 30 замків та їхніх руїн. За ініціативи голови Тернопільської ОДА Степана Барни у 2017 році заплановано провести 13 свят замків. Під час святкувань будуть представляти також дотичні до замків містечка та села та ознайомлювати гостей з іншими історичними принадами цих місцин.

Свята замків’2017

Назва населеного пункту Пам’ятка архітектури Дата проведення м. Бережани Замок Синявських

ХVІ ст. 7 травня м. Кременець Замок Бони ХІV- ХVІ ст. 28 травня м. Скалат Підволочиського району Замок 1600 р. 25 червня м. Теребовля Замок ХІV- ХVІІ ст. 9 липня смт Скала-Подільська, Борщівський район Замок ХVІ – ХVІІІ ст. 16 липня с. Нирків (Червоногород) Заліщицького району Замок ХVІІ – ХІХ ст. 13 серпня с. Сидорів Гусятинського району Замок ХVІ ст. 20 серпня м. Збараж Замок ХVІІ ст. 24 серпня с. Підзамочок Бучацького району Замок 1600 р. 3 вересня м. Чортків Замок ХVІІ ст. 9 вересня смт Микулинці Теребовлянського району Замок ХVІІ ст. 17 вересня с. Токи Підволочиського району Замок ХVІІ ст. 30 вересня смт Вишнівець Збаразького району Палацово-парковий комплекс ХVІІІ ст. 14 жовтня