На Тернопільщину перемістилися 55 підприємств

55 підприємств із територій на яких тривають бойові дії перемістилися на Тернопільщину. Іще п’ять перевозять свої виробничі потужності. Першими за програмою релокації переїхали підприємства із Києва, Сумської та Харківської областей. Про це Суспільному повідомив керівник Інвестиційного офісу Тернопільської області Володимир Василевський.

“Їх типовий профіль – середні компанії, які шукають площі від 500 до 2000 кв м. 60% цих запитів вкладаються саме у такий профіль. Перевагою є наявність інженерної інфраструктури на об’єкті, електроенергія, бо без неї технічно не може працювати жодне виробництво. І, звісно, такі речі, як побутові приміщення, знепилена підлога мають бути на момент заїзду. Адже на релокацію люди подаються не від доброго життя. Вони хочуть швидко перемістити виробництво, тому приміщення уже має бути придатне для використання. На жаль, майже 70% приміщень, які ми оглядаємо, далеко не в ідеальному стані. І я би радив власникам цих приміщень швиденько вкладати у свої приміщення, тоді вони стануть ліквідними. Адже інвестор обирає там, де менше витрат і швидше можна зробити ремонт, або взагалі немає потреби його робити”, – каже Василевський.

За словами Володимира Василевського, завдяки релокації підприємств створюються нові робочі місця у регіоні.

“Усі ці підприємства, які переселяються, особливо, якщо то великі підприємства, мають своїх субпідрядників. Вони роблять ремонти, обслуговують харчування своїх працівників, шиють форму. І все це вони будуть замовляти уже тут, на місцях. Ці замовлення отримають саме наші дрібні підприємці, які будуть обслуговувати релокаційні підприємства. Це великий шанс для місцевого бізнесу. Одні врятують свої колективи та виробничі потужності, інші отримають новий бізнес, нових платників податків. Уся логістика постачання та збуту тепер проходить через нашу область. І частина цих не лише складських приміщень, а саме виробничих ланцюгів уже буде залишена тут. Це має бути мотиватором для громад, щоб працювати з інвестором, надавати їм те, що потрібно для роботи”, – каже Василевський.

Щоб зберегти виробничі потужності бізнесу, держава запустила програми підтримки релокаційних підприємств. Їм, зокрема, допомагають безкоштовно перевозити виробничі потужності залізницею та “Укрпоштою”.

“Там є автомобільний транспорт, від найближчої залізничної станції вказують, де можна зробити точку завантаження. І усе безкоштовно підвезуть у місце релокації. Також держава допомагає через військові адміністрації, які уже на місцях, наприклад, шукають приміщення. Є також допомога місцевими бюджетами. Той же Львів додатково дає 100 тисяч підйомних, плюс 80 тисяч ваучерами на обслуговування у місцевих експертів. Це потужна стимулююча функція, яка й Тернопільщині потрібна, бо це і є та конкуренція між регіонами, яка почалася за кращих інвесторів. Якщо роботодавці зможуть дати людям робочі місця, гідну зарплату, а місцева регіональна та національна влади зможуть профінансувати саме інвесторів, щоб люди не на біржі стояли, то це стане стимулом відкривати виробництва тут, а не за кордоном”, – розповів керівник Інвестиційного офісу Тернопільської області Володимир Василевський.

Суспільне