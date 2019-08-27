У Тернополі гвардійці виявили двох осіб з забороненими речовинами

22 серпня у місті Тернополі близько 20:30 по вул. Кривоноса на території педагогічного університету гвардійці 2 батальйону бригади помітили двох осіб, які намагались уникнути зустрічі з правоохоронцями. Під час спілкування молоді люди зізнались, що мають при собі заборонені речовини. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. В ході огляду у даних осіб було виявлено: 4 шприци по 0,2 мл та 1 шприц 0,5 мл наповненні невідомою речовиною, блістер з 4-ма таблетками «Субітекс» та 4 ампули «Дімедролу». Чоловіки повідомили, що дані препарати зберігали для власного споживання. Триває слідство.

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