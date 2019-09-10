У Тернополі автомобіль збив 82-річного пішохода

Аварія сталась 9 вересня в м. Тернопіль по вул. Злуки, де, близько 18.00 годин водій автомобіля «Citroen» скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 82-річний пішохід, місцевий житель, отримав значні травми, а саме: «Закрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки, закритий перелом правого передпліччя, закрита травма живота і струс мозку під знаком питання». Потерпілого терміново госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню.

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