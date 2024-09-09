У Тернополі хлопець з дівчиною на електосамокаті збили жінку та втекли
Поліцейські розшукують водія електорсамоката, який наїхав на жительку Тернополя
Внаслідок наїзду потерпіла, 59-річна жителька Тернополя, отримала травму ноги. Жінку доправили до лікарні.
Подія трапилася в неділю, 8 вересня, близько 19-ї години в Тернополі в парку Шевченка на набережній Тернопільського ставу. За попередніми даними, на електросамокаті їхали хлопець та дівчина, які наїхали на жінку.
Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви стали очевидцями події, знаєте місцеперебування водія електросамоката, повідомте за номером: (098) 217-04-10 або на спецлінію 102.