Жителі Тернопільщини можуть повідомити про факти незаконної торгівлі підакцизними товарами

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що ДПС України розробила спеціальні електронні сервіси для посилення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо правил торгівлі підакцизними товарами.

Відтак інформувати ДПС України про встановлені факти нелегальної (незаконної) торгівлі підакцизними товарами можна через:

1) чат бот – @StopOverpriceBot ;

2) гарячу лінію 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів);

3) електронну пошту idd@tax.gov.ua .

Усю інформацію, яка надходить до ДПС, досліджують та перевіряють працівники податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживають відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.