У Тернополі лікарку звинувачують у смерті дитини

У Тернополі лікарці, в якої під час проведення операції помер хлопчик при лікуванні зубів, повідомлено про підозру. Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру лікарціоднієї з тернопільських лікарень за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником при лікуванні дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Встановлено, що 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у м. Тернополі малолітньому хлопчику проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу. Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімаціїхлопчик помер. Вік дитини на той час був 1 рік 10 місяців.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади. Досудове розслідування здійснює ТернопільськийРУП ГУНП в області, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.