росія намагається завербувати тебе? «Спали» ворога сам – здай його до СБУ!



Для цього Служба безпеки України запускає офіційний чатбот «Спали ФСБешника».

Його створено в telegram, оскільки цей месенджер окупанти найчастіше використовують для вербування молоді та неповнолітніх.

Якщо тобі або твоїм знайомим пропонують підпалити авто ЗСУ чи адмінбудівлю, влаштувати теракт чи мінування – одразу пиши нам! Не допомагай ворогу руйнувати оборону твоєї країни!

🔹 Як швидко повідомити про це?

Відкривай чатбот за посиланням ➡️ t.me/spaly_fsb_bot і напиши, який саме злочин росіяни пропонували тобі вчинити. Також додай інформацію про контакт, який хотів тебе завербувати, та інші деталі, що допоможуть нам викрити негідників.

🔹 Хвилюєшся про свою безпеку?

Ми гарантуємо конфіденційність. Кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване співробітниками СБУ.

🔹 Пам’ятай!

Не вір казкам, які розповідають росіяни. Зрадник ніколи не буде «своїм другом» для ворога. І за виконання їхніх завдань ти отримаєш не гроші, а реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення.

🚫 Не пали своїх! 🔥 «Спали» ворога!

Разом зруйнуємо російські плани! 🇺🇦

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