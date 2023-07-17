У Тернополі малі діти зачинилися в квартирі

У Тернополі рятувальники допомогли потрапити батькам до квартири, в якій зачинились двоє малолітніх дітей. На щастя, медичної допомоги діти не потребували.



16 липня о 15:06 до рятувальників надійшло повідомлення про необхідність відкривання дверей квартири на другому поверсі багатоповерхівки у м. Тернополі на вул. Вільховій, 11, за дверима якої знаходяться двоє малолітніх дітей семи та п’яти років.

Особовим складом рятувального відділення, у присутності поліції та родичів, здійснено відкривання дверей.

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