У Лановецької громади – новий закордонний партнер

Міський голова Роман Казновецький 07 липня підписав партнерський договір про співпрацю між містом Ланівці та ґміною Замостя (Республіка Польща). Документом передбачена співпраця, націлена на розвиток та зміцнення дружніх стосунків.

Сторони-підписанти всебічно налагоджуватимуть відносини та розвиватимуть різні форми співпраці шляхом обміну думками та досвідом для подальшого розвитку взаємних економічних та соціальних відносин.

Водночас в рамках зустрічі підписано чотирьохсторонній лист про наміри Лановецької громади спільно з ґміною Замостя, Збаразькою міською громадою та Івано-Франківською селищною радою (Львівська обл.) приєднатись до проєкту «Разом для довкілля – покращення управління водопостачання та водовідведення в Польщі та Україні».

Впевнені, що підтримка та допомога від Республіки Польща, яку сьогодні відчуває вся наша країна, стануть і для нашої громади дієвими та результативними. Далі – більше!